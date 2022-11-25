The New Statesman: происшествие с падением ракеты в Польше обнажило раскол между Зеленским и Западом

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Инцидент с падением ракеты в Польше показал миру, что отношения украинского лидера Владимира Зеленского с его западными союзниками далеки от идеальных, пишет автор издания The New Statesman Кэти Сталлард.

Обозреватель напомнила о напряженном обмене заявлениями Зеленского и американского лидера Джо Байдена, согласно которым глава Украины настаивал на непричастности Киева к произошедшему.

“Политическая ошибка президента Украины в связи с ракетным инцидентом в Польше вызвала раздражение у западных лидеров, которые уже проявляют признаки усталости от конфликта", - отметила журналист.

Кроме этого, Сталлард отметила, что после попадания украинской ракеты на территорию Польши усилились призывы пересмотреть хотя бы масштабы финансирования киевского режима.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.