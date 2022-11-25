Посольство в Камбодже предупредило россиян об опасной мошеннической схеме с «заманчивой работой» Фото: REUTERS

В Камбодже мошенники заманили в страну двух российских граждан, предложив им высокооплачиваемую работу, а позже потребовали за них выкуп. Об этом рассказали в российском посольстве в Пномпене.

В дипмиссии заявили, что преступные группировки активно пользуются подобной схему для взятия в заложники иностранных, предлагая им работу с оплатой жилья, а также перелета, но позже их заставляют заниматься незаконной деятельностью, а при отказе выполнять эту работу, у их родственников требуют деньги за досрочное расторжение заключенного ранее контракта.

Как заявили дипломаты, российских граждан незаконно удерживали в провинции Удомиентей около камбоджийско-таиландской границы.

«При содействии сил правопорядка Камбоджи и личном участии генерального комиссара Национальной полиции уже 23 ноября удалось добиться освобождения соотечественников. Сейчас их здоровью ничто не угрожает», - приводит Lenta.ru заявление, сделанное в посольстве, где сообщили, что в скором времени россияне прибудут в Пномпень, откуда вылетят в Россию.

Ранее у берегов Камеруна были захвачены российские моряки. Как писал RT, они были отправлены на Россию 23 сентября 2022 года.

Как писал ФАН, Министерства обороны Камеруна и Центральноафриканской Республики (ЦАР) договорились о развертывании контингента вблизи общей границы для борьбы с радикалами.