В Молдавии власти планируют вновь увеличить платежи за свет для населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В молдавском Национальном агентстве по регулированию в энергетике находится на рассмотрении запрос от электрораспределительных компаний об увеличении тарифов на электроэнергию для населения, об этом сообщила на брифинге премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

«Я видела запросы операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась. У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам», - заявила чиновница.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2022 года тарифы на электроэнергию в Молдавии увеличились на 50%.

В настоящее время Молдавия приобретает электричество у Румынии в пять раз дороже, чем ранее закупала у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о массовом отключении электричества на всей территории страны якобы из-за массированного ракетного удара России по Украине.