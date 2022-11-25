Яндекс рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса в отдельную российскую группу

Новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, уточнили в компании Фото: REUTERS

Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает вариант отделения основной части бизнеса в суверенную российскую группу компаний и планирует со временем выйти из числа акционеров, сменив свое название. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в "Яндекс". Тем временем новая структура компании будет работать в ряде зарубежных направлений, сохраняя за собой бренд.

"Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название", - сообщили в агентстве.

Также сегодня стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс". По факту решение о его переходе в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года.