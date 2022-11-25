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НовостиПолитика25 ноября 2022 14:50

Читатели DM возмутились заявлением Зеленского о необходимости вывода Россией войск с Украины

Украинский лидер хочет более масштабного конфликта, отметил один из комментаторов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского за его высказывание о выводе российских войск.

Ранее украинский лидер в интервью Financial Times заявил, что для разрешения конфликта РФ будет обязана вывести войска с занятых территорий.

При этом читатели из Британии скептически отнеслись к заявлению Зеленского.

"Этот парень ищет более масштабного конфликта с поддержкой Соединенных Штатов и Британии", - написал BStaple.

"Получается, военные действия могут продлиться месяцы, если не годы, пока Запад эффективно их спонсирует", - предположил Olderbutnonethewiser.

"Пусть делает, что хочет, но не на наши деньги", - отметил DannyUK.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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