В Раде призвали исключить Россию из ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект постановления с призывом признать Россию "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН был зарегистрирован в Верховной раде Украины, об этом говорится на портале украинского парламента.

Проект постановления зарегистрировали сегодня, 25 ноября, инициатором документа указан спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и несколько других парламентариев.

"Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания РФ в ООН и ее реформировании…", - говорится в наименовании документа.

Ранее депутаты Верховной рады приняли постановление с призывом исключить Россию из G20. Украинские депутаты большинством проголосовали за призывом об исключении.

Также ранее была оценена вероятность исключения России из G20. Так, аналитик Асафов считает, что Россию не исключат из ”Большой двадцатки”.

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