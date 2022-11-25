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НовостиВ мире25 ноября 2022 15:13

Bloomberg: Евродипломаты планируют снова договориться о потолке цен на нефть из России

В ЕС планируют возобновить переговоры по лимиту цен на нефть
Сергей ГАПЧУК
В ЕС планируют возобновить переговоры по лимиту цен на нефть

В ЕС планируют возобновить переговоры по лимиту цен на нефть

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские дипломаты планируют встречу для возобновления обсуждения потолка цен на российскую нефть, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, чиновники настроены оптимистично о возможном достижении такой договоренности.

Агентство, ссылаясь на два источника, сообщает, что страны Европейского союза обсуждают, среди прочего и регулярный пересмотр цены в качестве компромисса.

Как сообщал сайт KP.RU, 25 ноября 2022 года издание Postimees со ссылкой на источники сообщало, что министры энергетики ЕС снова не договорились по вопросу предельной цены на газ и нефть из России.

При этом в ЕС ранее заявлялось, что потолок цен на российскую нефть должен быть введен уже 5 декабря 2022 года.

Как было отмечено, Польша и прибалтийские государства ранее отвергли предложенный лимит цены на нефть в районе 65 долларов за баррель, посчитав это «слишком щедрым предложением для России».

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