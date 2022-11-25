Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей, оборонявших Донбасс с 2014 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит разработку системы льгот для жителе Донбасса, которые "обороняли" свою территорию с 2014 года. Об этом он сообщил в ходе встречи с матерями участников спецоперации в Украине.

"Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года... поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть", - сказал Путин.

Напомним, 3 ноября 2022 года Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ. Порядок осуществления выплат определит правительство России.

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