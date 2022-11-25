The Economist предрекает всплеск смертности этой зимой в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

The Economist заявляет, что похолодание, сезонный грипп и рост цен на энергию приведут к всплеску смертности в странах Европейского союза.

В опубликованной в издании статье журналисты отмечают, что с декабря по февраль недельная смертность в Европе вырастает на 21% по сравнению с летними месяцами. При этом в прошлые годы изменения цен на энергоносители влияли на этот показатель незначительно, но в этом году ситуация будет совершенно другой.

Согласно статистической модели, подготовленной изданием, для оценки ценового воздействия на смертность, в случае теплой зимы она превысит средний исторический показатель на 32 тысячи человек, суровая же зима приведет к дополнительным 335 тысячам летальных исходов.

В публикации подчеркивается, что в нынешнем году на смертность больше всего повлияют температурный режим и тяжесть сезонного гриппа. Из-за холода люди больше находятся в помещении, это ускоряет передачу микробов.

В статье отмечается, что подорожание электричества на 10% увеличивает смертность на 0,6%, и чем ниже температура, тем больше влияет этот фактор.

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