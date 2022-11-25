Путин заявил, что среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока

Владимир Путин Фото: REUTERS

Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, небрежно и с холодком,следует избавляться от такой манеры общения, заявил президент России Владимир Путин.

"Все мы, и какие-то большие начальники… и рядовые граждане, мы все один народ… И всегда разные люди есть: и среди чиновников разные есть, есть такие как вы с вашей семьей, а есть такие, которые… относятся к семьям наших военнослужащих так свысока или по-бюрократически небрежно и с холодком. Поэтому наша задача, конечно, избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми", - сказал глава государства на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.

Президент также отметил, что важно "корку безразличия" с чиновников разного уровня сдирать.

Также Путин заявил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Кроме этого, российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.