Анита Цой объяснила неудачи Бузовой в личной жизни: «В сорок лет ты старая бабка и никому не нужна!» Фото: с личной страницы в соцсети.

Анита Цой накануне устроила презентацию новой песни. Гостей встречала угощеньями и соленьями по «цойкиным рецептам». Певица известная огородница и проводит на своем участке все лето.

Поддержать певица пришли самые близкие люди и, конечно же, ее муж. С Петровичем, так Анита называет любимого, они вместе более тридцати лет и живут душа в душу. Секрет такого союза кроется в деталях, и Анита Цой не делает из них тайны. Быть счастливым в отношениях, по ее мнению, может каждый человек. Но главное не упускать время. В этом разрезе Анита Цой заговорила про Ольгу Бузову, которая никак не может найти свое счастье.

Поющей ведущей на презентации не было, поэтому Цой передала ей совет заочно.

Она отметила, что Ольга – сильная и амбициозная, остановиться и стать семейной при таких вводных очень непросто. Но если для артиста это хорошо, то для женщины – не очень.

- Оля, слушай меня. В сорок лет ты – старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф! Выходи замуж срочно!, - цитирует слова артистки сайт mk.ru.