Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией.

"Украина не против переговоров. Владимир Зеленский в ходе саммита G20 говорил о "мире во всем мире" и выразил волю к его достижению", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос французского издания Parisien о том, являются ли переговоры с РФ, на которых настаивает глава Франции Эммануэль Макрон, темой телефонных разговоров между Киевом и Парижем.

Также Кулеба добавил, что для того, чтобы это случилось, России "следует перестать путать переговоры и ультиматум". Он также отметил, что ни Макрон, ни лидеры других государств "не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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