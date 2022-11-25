Путин заявил, что после распада СССР многие думали, что начнется жизнь "как в Париже"

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После распада Советского Союза многим казалось, что начнется жизнь "как в Париже", но там культурный код другой, "совсем не наша культура", заявил президент РФ Владимир Путин.

“После распада Советского Союза нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь… мы будем жить, как в Париже или еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Думалось, что там будет хорошо, а в действительности деле там культурный код другой", - отметил Путин сегодня, 25 ноября, на встрече с матерями военнослужащих - участников военной спецоперации.

Также Владимир Путин сообщил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Кроме этого, российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.