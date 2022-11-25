Депутат Сипягин назвал маркировку вейпов полумерами и призвал к их полному запрету
Фото: Михаил ФРОЛОВ
С 15 декабря в России вводится обязательная маркировку вейпов. Специальная отметка будет нанесена на электронных системах доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования.
Изначально маркировка должна была вводиться с ноября, но процедуру перенесли на полтора месяца. Несмотря на усилившуюся систему контроля, депутаты уверены, что в корне проблему это не решит.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат от фракции ЛДПР Владимир Сипягин называет маркировку полумерами и предлагает вводить полный запрет на такую продукцию.
Многие уверены, что это безопасный продукт, уверяет парламентарий, но все иначе.
- На самом деле, это отрава, она опасна, полностью состоит из искусственных химических веществ, - говорит он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В январе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете вейпов, но пока он не рассмотрен.
Депутат напомнил, что Роспотребнадзор выявлял в жидкостях для курения более 40 химических веществ, среди которых оказались средства для борьбы с клещами и парфюмерные отдушки.
В министерстве уточнили, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости или генерируют из них, к примеру, аэрозоль, не будут подлежать маркировке, пишет газета "Известия".
Изначально опубликованный в конце лета проект постановления предусматривал обязательное внедрение цифровой маркировки электронных сигарет и жидкостей еще 1 ноября, однако позднее сроки были пересмотрены, пишет RT.