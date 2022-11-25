Почти за 2 месяца волонтёры-психологи #МЫВМЕСТЕ отработали более 3 тысяч телефонных заявок

Волонтёры-психологи в рамках совместной Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на горячей линии первой помощи Российского Красного Креста (РКК) приняли более 3 тысяч звонков после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. С февраля на горячую линию первой психологической помощи РКК поступило 13 102 обращения.

"В первую очередь, нужно показывать людям, что стресс, который они испытывают, – это нормальная реакция на происходящие нестандартные ситуации. Также человек, который обращается за психологической помощью, должен ощущать, что он не одинок, что его готовы выслушать и поддержать. Кроме того, крайне важно выявить потребности человека, который обратился за психосоциальной поддержкой. Люди могут нуждаться в юридической или информационной помощи, консультации у врача-психиатра, у них могут быть социально-бытовые потребности. Наша задача состоит в том, чтобы направить человека туда, где ему смогут оказать соответствующую помощь и разрешить те или иные вопросы", - рассказал один из волонтеров.

В день поступает от 50 до 60 заявок. Беседы в среднем длятся от 30 до 50 минут. Волонтеры отмечают, что запросы бывают самые разные. Чаще всего звонят женщины, которые переживают за близких в зоне проведения спецоперации.

"Помогая им, я помогаю себе. Я где-то прочитала, что деятельность – это лучшее спасение от тревоги. Если человек после разговора со мной говорит: «Спасибо, мне стало легче», – то мне тоже становится от этого легче", – поделился доброволец Общероссийской акции взаимопомощи.

Волонтеры-психологи продолжают работать на линии первой помощи Российского Красного Креста, ежедневно принимая заявки от граждан России.