Кулеба: Киев требует доказательств, что упавшая в Польше ракета - украинская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина не доверяет заявлениям о принадлежности украинским ПВО ракеты, в результате падения которой в Польше погибли два человека, и требует доказательств, с таким заявлением выступил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью газете Le Parisien.

"Мы совершенно открыто участвуем в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств… Мы готовы к взаимному обмену информацией. После это мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что у украинских военных есть информация, что эти ракеты не принадлежат Украине.

Ранее сообщалось о падении в районе населенного пункта Пшеводув на границе с Украиной двух ракет, в результате чего погибли два человека.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Украина ударила по Польше ракетой, а потом не смогла все свалить на Россию.