Сервис Самарской области для людей старшего поколения рекомендован для тиражирования на федеральном уровне

Губернатор подчеркнул, что основной ориентир в представленных проектах региона - это человек. Фото: Светлана Осьмачкина

Проект Самарской области «Подготовка и выход на пенсию» вошел в тройку лидеров акселератора социальных решений АСИ и рекомендован к тиражированию на федеральном уровне и в других регионах страны. Участие в итоговом дне акселератора принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Команды из 27 регионов в течение трех месяцев разрабатывали решения для восьми жизненных ситуаций, при возникновении которых требуется поддержка государства. В ходе подготовки специалисты провели интервью с жителями предпенсионного и пенсионного возраста и изучили проблемы при выходе на пенсию.

В результате уникальный сервис «Подготовка и выход на пенсию» был реализован на портале госуслуг Самарской области, где жители серебряного возраста могут получить 128 услуг онлайн. На портале есть и расчет будущей пенсии, ее оформление, возможности поиска работы и прохождения допобразования, информация о культурно-массовых мероприятиях, волонтерстве.

Сегодня сервисом ежедневно пользуются уже около 1500 уникальных пользователей. Планируется, что его будут помогать развивать серебряные волонтеры. Идею региона высоко оценил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он поддержал предложение транслировать сервис и на федеральный портал госуслуг.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, сервис будет продолжать развиваться, его планируется внедрить и во всех МФЦ.

Другая жизненная ситуация, которую представила команда Самарской области, касалась возвращения домой участников спецоперации. Упор был сделан на комплексную медицинскую и медико-психологическую реабилитацию.

Губернатор подчеркнул, что основной ориентир в представленных проектах региона - это человек.

- Те решения, которые сегодня предложены регионом, получили высокую оценку на федеральном уровне, рекомендованы к внедрению не только в других регионах Российской Федерации, но и на Едином портале государственных услуг Российской Федерации. Это говорит о том, что нам во многом удается перестроить мышление, нацелить работу министерств, служб, управленческих команд, сервисов на человека. Если человеку удобно, если для человека это быстрее, эффективнее, значит это правильно, - отметил Дмитрий Азаров.