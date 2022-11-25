Песков сообщил, что Путин и Кадыров обсудили работу чеченских подразделений в ходе спецоперации

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По окончании встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, об этом сегодня, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"... Состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", - уточнил Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Кроме этого, российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Кроме этого, Путин заявил о цели уничтожить “антироссийский анклав” на Украине. Этот анклав угрожает России, отметил глава государства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.