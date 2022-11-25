Минюст России включил Ройзмана и Новикова в реестр физлиц-иноагентов

Минюст РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст России включил в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек, об этом говорится в соответствующем списке ведомства.

В том числе, согласно данным в базе ведомства, в реестр также внесены Виталий Колин*, Анна Монгайт*, Александра Гармажапова* и Федор Телин*.

В списке отмечается, что все они были внесены в него за "осуществление политической деятельности", а финансирование велось с Украины, а в случае Монгайт* - из Латвии.

Минюст России включил Андрея Макаревича* в список иноагентов. По данным ведомства, музыкант получал финансирование на политическую деятельность с Украины. Кроме того, в реестр физлиц-иноагентов внесены блогер Максим Кац*, телеведущая Татьяна Лазарева* и журналист Дмитрий Гордон*. Основание для включения то же – осуществление политической деятельности, при этом, по данным Минюста, источники их финансирования также украинские.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова**, журналистов Дмитрия Алешковского** и Евгению Альбац**.

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

** Внесены Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов