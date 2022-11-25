Reuters: Евросоюз перенес переговоры о лимите цен на российскую нефть на следующую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломаты стран Евросоюза перенесли на следующую неделю запланированные на пятницу, 25 ноября, переговоры по вопросам введения потолка цен на российскую нефть, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Ни [сегодня] вечером, ни на этой неделе встречи не будет", - цитирует агентство слова источника. Отмечается, что решение о переносе принято из-за разницы в позициях европейских дипломатов по этому вопросу.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах дипломатов стран ЕС встретиться 25 ноября 2022 года вечером, чтобы попытаться достичь итогового соглашения о потолке цен на российскую нефть.

Напомним, Евросоюз 7 октября 2022 года ввел восьмой пакет санкций против России, включающий законодательную базу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит будет введен с 5 декабря текущего года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. При этом возможность введения потолка цен на газ обсуждается.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.

Также ранее сейм Литвы узаконил запрет на импорт газа из России. При этом отмечалось, что действие закона не распространяется на транзит природного газа в Калининградскую область.