В “Росэнергоатоме” считают, что Запад может устроить на Украине ядерную провокацию с целью обвинить Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятность провокации с использованием ядерного оружия на Украине со стороны стран Запада и киевского режима, чтобы обвинить потом в этом Россию, высока, считает советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Исходя из тенденций, которые мы наблюдаем, я бы оценил эту вероятность как довольно высокую", - отметил Карчаа в эфире Первого канала в ответ на вопрос, как он оценивает вероятность крупной провокации с применением оружия массового уничтожения, в использовании которого обвинили бы Россию.

Ранее сообщалось, что Киев может готовить провокацию с “грязной” ядерной бомбой. Отмечалось. что на Украине слишком часто стали говорить о ядерных взрывах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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