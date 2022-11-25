Председателем правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко

Андрей Алексеенко Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Главой правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко, об этом сегодня, 25 ноября, журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее Алексеенко был главой совета Харьковской области.

"Новым председателем правительства Херсонской области станет Андрей Алексеенко. Он настоящий профессионал своего дела… добился всего своим упорным трудом", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство участников высказались за присоединение к РФ. Президент России Владимир Путин и главы регионов 30 сентября текущего года подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а после их ратифицировали Госдума и Совфед РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что бывший мэр Краснодара Алексеенко возглавил совет министров Харьковской области. Решение о его назначении принял руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

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