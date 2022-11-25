Члены Конвенции о запрете противопехотных мин обвинили Киев в невыполнении обязательств

Украину обвинили в несоблюдении конвенции о запрете противопехотных мин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина не выполняет условия Конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении по итогам совещания стран — участниц договора, распространенном в пятницу 25 ноября. Также в документе отмечается, что невыполненные обязательства по данной Конвенции имеются у Греции.

"Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их", — цитирует выдержку из заявления РИА Новости.

Сообщается, что Украина на настоящий момент имеет более 3,3 миллиона «Лепестков». Все эти запасы противопехотных мин Киев должен был уничтожить еще до начала российской СВО.

Ранее не раз сообщалось об использовании украинскими вооруженными силами противопехотных мин «Лепесток» против гражданского населения ЛДНР.

Так, в августе украинские боевики сбросили мины «Лепесток» на территорию Дома ребенка в Макеевке.

Ранее постпред России при ООН Небензя показал журналистам в ООН используемые Киевом против мирных жителей мины «Лепесток» и рассказал о 47 пострадавших от них гражданских.

Почему Украина использует запрещенные мины «Лепесток» и чем они так опасны, читайте здесь на KP.RU.