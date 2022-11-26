Роспотребназдор опроверг сообщения о введении пограничного ковид-контроля

Роспотребнадзор опроверг слухи о введении дополнительных антиковидных мер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России не планируется введение пограничного ковид-контроля «как на пике пандемии». Об этом в пятницу 25 ноября сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве опровергли распространяющуюся в социальных сетях информацию о том, что на границах Российской Федерации планируется вновь ввести так называемый ковид-контроль.

«Эта информация не соответствует действительности», - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возможно выборочное тестирование прибывающих из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Требование по заполнению анкет сохраняется для возвращающихся из-за рубежа, россияне могут сделать это на «Госуслугах», уточнили в Роспотребнадзоре.

Введение каких-либо «новых антиковидных мер» не предполагается, подчеркнули в ведомстве.

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