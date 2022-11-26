Названы три страны, которые могут столкнуться с валютным кризисом

Эксперт спрогнозировал валютный кризис в трех развитых странах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Великобритания, Япония и США могут столкнуться с валютным кризисом на текущем этапе развития мировой экономики. Такой прогноз сделал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в интервью агентству «Прайм».

Аналитик отметил обвал фунта стерлингов и госдолга Великобритании. В аналогичной ситуации находится и Япония, сказал Кочетков, напомнив, что иена оказалась среди самых слабых валют в 2022 году.

Андрей Кочетков отметил также рост рисков для американского доллара, вызванный тем, что объем американского долга становится чрезмерным в сравнении с объемом мировых финансов.

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