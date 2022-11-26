Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 ноября 2022 0:18

Названы три страны, которые могут столкнуться с валютным кризисом

Аналитик Кочетков прогнозирует валютный кризис в Британии, Японии и США
Мария ПАВЛОВА
Эксперт спрогнозировал валютный кризис в трех развитых странах.

Эксперт спрогнозировал валютный кризис в трех развитых странах.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Великобритания, Япония и США могут столкнуться с валютным кризисом на текущем этапе развития мировой экономики. Такой прогноз сделал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в интервью агентству «Прайм».

Аналитик отметил обвал фунта стерлингов и госдолга Великобритании. В аналогичной ситуации находится и Япония, сказал Кочетков, напомнив, что иена оказалась среди самых слабых валют в 2022 году.

Андрей Кочетков отметил также рост рисков для американского доллара, вызванный тем, что объем американского долга становится чрезмерным в сравнении с объемом мировых финансов.

Тем временем простая человеческая проблема вскрыла всю правду о хваленой демократии США. Почему на улицах американских мегаполисов так много бомжей, читайте здесь на KP.RU.

Ранее эксперт Шаумян оценила попытки Запада переманить Индию на свою сторону в санкционной войне.

Как в условиях санкций объемы торговли России с Европой за год только выросли, читайте здесь на KP.RU.