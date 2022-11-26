Делегация Украины намерена бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Украина заявила о бойкоте ПА ОБСЕ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская делегация объявила о бойкоте работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявила в пятницу 25 ноября член украинской делегации Евгения Кравчук, которая также представляет президентскую фракцию «Слуга народа» в Верховной раде Ураины.

По словам Кравчук, Украина намерена бойкотировать ПА ОБСЕ, пока Россия сохраняет в ней свое представительство.

«Сегодня мы, украинская делегация, бойкотируем работу в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение к участию в ней россиян», - написала Евгения Кравчук в социальных сетях.

Тем временем российским парламентариям отказались в выдаче визы для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая должна состоятся в Варшаве на следующей неделе - 24-26 ноября. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.