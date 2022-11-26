В Пентагоне подтвердили, что по базе США в Сирии нанесен удар

В Пентагоне подтвердили, что база США в Сирии подверглась ракетной атаке. Фото: REUTERS

База Соединенных Штатов в Сирии подверглась ракетной атаке, это подтвердили в Пентагоне.

Сообщается, что на патрульную базу были нацелены две ракеты.

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба», - цитирует сообщение центрального командования американских вооруженных сил РИА Новости.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что в ходе проведения Турцией на территории Сирии антитеррористической операции «Коготь-меч» один из ударов был нанесен всего «в 130 метрах от американского персонала, поэтому американские войска находятся в опасности».

Тем временем Минобороны Турции заявило о нейтрализации 184 террористов в Сирии и Ираке за два дня.

Ранее пленный сирийский боевик заявил, что военные США разворовывают деньги НАТО. По его словам, членам группировок, снабжаемых странами Запада, дают наркотики.