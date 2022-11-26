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НовостиПолитика26 ноября 2022 1:19

Зеленского призвали отказаться от идеи «возвращения территорий»

Обозреватель Баша назвал требования украинского президента нереальными
Мария ПАВЛОВА
Зеленского призвали отказаться от идеи "вернуть территории".

Зеленского призвали отказаться от идеи "вернуть территории".

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от выдвинутых им условий о «возвращении территорий». Об этом в пятницу 25ноября пишет издание South China Morning Post.

Обозреватель Самид Баша назвал требования Зеленского нереальными и отметил, что российский президент Владимир Путин не согласится ни на одно из них. Автор публикации считает, что в целях достижения мира Украина должна отказаться от претензий на территории, вошедшие в состав России.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. Одним из этих пунктов является «восстановление территориальной целостности Украины».

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крыма от РФ не может быть речи.

Почему желание Зеленского «вернуть» Крым может закончиться тотальной мировой войной, читайте здесь на KP.RU.

В то же время страны G7 поддерживают стремление Украины вернуть территории «в признанных международных границах».