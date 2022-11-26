Поляков возмутила ложь Кулебы об упавшей в Польше ракете

Поляки раскритиковали Кулебу за заявления об упавших в Польше ракетах. Фото: REUTERS

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что на территории Польши упала не украинская ракета, являются ложью, считают читатели польского издания DoRzeczy.

Читатели издания в комментариях на странице DoRzeczy в Twitter назвали заявления Кулебы «чушью» и «ложью» и заявили, что это «было предсказуемо». Один из пользователей иронично назвал высказывания Кулебы «красивым извинением», другой напомнил известную пословицу о том, что «на воре шапка горит».

Напомним, Кулеба в интервью газете Le Parisien заявил, что Украина не доверяет заявлениям о принадлежности украинским ПВО ракеты, в результате падения которой в Польше погибли два человека, и требует доказательств.Также он добавил, что у украинских военных есть информация, что эти ракеты не принадлежат Украине.

Напомним, 15 ноября на территории Польши взорвались две ракеты, погибли два человека. Российское Минобороны опровергло версию о том, что ракеты могли прилететь с территории России.