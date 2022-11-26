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НовостиПолитика26 ноября 2022 3:14

NYT: поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия постоянно ломается и повреждается

В неприемлемом для использования состоянии находится примерно треть гаубиц
Мария ПАВЛОВА
Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия часто ломается и повреждается.

Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия часто ломается и повреждается.

Фото: REUTERS

Артиллерийские орудия, которые США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломаются и повреждаются. Об этой проблеме пишет газета New York Times. Издание ссылается на официальных лиц в Соединенных Штатах и на Украине.

Сообщается, что в каждый момент времени около трети западных артиллерийских орудий, отправленных на Украину, сломано или повреждено и непригодно для использования. Одна из причин такого состояния – интенсивное использование вооружений Киевом, отмечает издание.

Тем временем европейское командование Пентагона вынуждено сосредоточиться на ремонте и обслуживании поставляемой Киеву артиллерии, добавляет NYT.

Ранее сообщалось, что посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Причем, его в таком количестве, что "хватит на десятилетия", имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы.

Военный обозреватель Баранец заявил, что зима поможет российским войскам уничтожить оружие НАТО на Украине.