Поставляемая США и их союзниками на Украину артиллерия часто ломается и повреждается. Фото: REUTERS

Артиллерийские орудия, которые США и их союзники поставляют на Украину, постоянно ломаются и повреждаются. Об этой проблеме пишет газета New York Times. Издание ссылается на официальных лиц в Соединенных Штатах и на Украине.

Сообщается, что в каждый момент времени около трети западных артиллерийских орудий, отправленных на Украину, сломано или повреждено и непригодно для использования. Одна из причин такого состояния – интенсивное использование вооружений Киевом, отмечает издание.

Тем временем европейское командование Пентагона вынуждено сосредоточиться на ремонте и обслуживании поставляемой Киеву артиллерии, добавляет NYT.

Ранее сообщалось, что посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Причем, его в таком количестве, что "хватит на десятилетия", имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы.

Военный обозреватель Баранец заявил, что зима поможет российским войскам уничтожить оружие НАТО на Украине.