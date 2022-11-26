«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Владивостока в Таиланд

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Владивостока в Таиланд. Фото: Сергей ГАПОН

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Владивостока в Таиланд. Рейсы будут отправляться регулярно в Бангкок и на Пхукет, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что торжественная церемония открытия первого рейса состоялась в субботу 26 ноября. По маршруту Владивосток-Бангкок-Владивосток самолет будет летать по четвергам и воскресеньям, по маршруту Владивосток-Пхукет-Владивосток – по средам и субботам.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» откроет прямые рейсы из Петербурга в столицу Турции Стамбул и главный курортный город страны Анталью с 16 и 17 декабря 2022 года.

С 1 октября авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ). С началом зимнего сезона число полетов из Москвы в Дубай увеличится до двух в день.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» возобновил рейсы в Бангкок, Коломбо и Гоа из Шереметьево.