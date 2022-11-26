Что произошло в ночь на 26 ноября

Путин заявил, что Россия добьется поставленных в ходе спецоперации целей. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заверил, что Россия добьется целей, поставленных в рамках спецоперации.

Путин поставил задачу нарастить производство и поставки для российской армии.

Члены Конвенции о запрете противопехотных мин обвинили Киев в невыполнении обязательств. Более 3.3 миллиона «Лепестков» Украина должна была уничтожить еще до начала российской СВО.

NASA показало, как выглядит ночью из космоса обесточенная Украина.

В Ирландии проходят протесты против размещения украинских беженцев в центральном районе Дублина.

Поляков возмутила ложь главы украинского МИД Кулебы об упавшей в Польше ракете.

Захарова назвала смешным призыв Европарламента к Сербии ввести антироссийские санкции ради вступления в ЕС.

В США запретили использование телекоммуникационного оборудования двух китайских компаний. Запрет распространяется на компании Huawei и ZTE и их дочерние структуры.

Посол Нечаев назвал антиисторической инициативу депутатов Бундестага признать «голодомор» геноцидом. Дипломат напомнил, что голод в 1930-х годах на территории СССР носил массовый и неизбирательный характер.

Роспотребназдор опроверг сообщения о введении пограничного ковид-контроля. Выборочную проверку будут проводить только для тех, кто приезжает из стран со сложной эпидситуацией.

В Киевской области возводят фортификационные сооружения.

Жена Зеленского заявила, что ради членства в ЕС 90 процентов украинцев готовы жить без электричества.