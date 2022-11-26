Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США

Силы самообороны Японии провели совместные военные учения с ВВС США. Фото: REUTERS

Токио разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника при внешнем нападении. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Как передает издание, на данный момент новая стратегия обсуждается внутри правящей коалиции, а также предполагает тесное взаимодействие с Вашингтоном. Сообщается, что черновой вариант документа разобрали накануне, в пятницу, 25 ноября, во время заседания Либерально-демократической партии Японии, а также входящей с ней в правящую коалицию партии «Комэйто».

Уточняется, что согласно документу, при ударе по Японии планируется провести обмен данными с США по целям для проведения совместного ответного удара, а также «оценке успешности их осуществления». «Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов», - приводит издание отрывок из документа.

По данным издания, в ходе обсуждения признали, что при текущем уровне обороноспособности Япония не сможет «полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника». В документе также сказано о необходимости закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

Напомним, 10 ноября силы самообороны Японии и военнослужащие США начали крупные совместные учения Keen Sword недалеко от Тайваня. Как сообщалось, военные отрабатывают действия по защите отдаленных островов японского архипелага в Восточно-Китайском море.