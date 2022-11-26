Британцы призвали наказать Бельгию из-за отказа передать пресс для ядерных бомб

Читатели издания The Daily Mail критически отреагировали на сообщения о конфликте между Великобританией и Бельгией Фото: Shutterstock

Читатели издания The Daily Mail критически отреагировали на сообщения о конфликте между Великобританией и Бельгией из-за отказа передать пресс для ядерных боеголовок.

Как писал сайт KP.RU, накануне появилось сообщение о торгово-дипломатическом конфликте между Бельгией и Великобританией, а поводом для этого конфликта стал изостатический пресс высокого давления, который используется в работе с радиоактивными отходами и который Брюссель не стал передавать Лондону.

Один из комментаторов предложить «выгнать бельгийцев из Великобритании, а также на давать кораблям Бельгии использовать воды Ла-Манша.

«Бельгия отказывалась поставлять нам боеприпасы во время Фолклендской войны. Очевидно, что Бельгия не является надежным союзником», - написал еще один комментатор.

«Ну, тогда они уже не союзники. Так что отменяйте сделку по оружию», - отметил другой читатель.

Еще один читатель привал «понять, кто настоящие союзники».

«С такими союзниками, как Бельгия, и враги не нужны», - добавил другой.

«Итак, нам нужны "критические ядерные технологии" из маленькой Бельгии, в какое посмешище мы превращаемся», - заявил еще один читатель.