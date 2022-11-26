Илон Маск готов поддержать кандидатуру губернатора Флориды Десантиса на пост президента США

Миллиардер Илон Маск Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск заявил, что собирается поддержать кандидата в президенты США, который пользуется его поддержкой, указав на возможность поддержать губернатора Флориды Рона Десантиса, если тот примет решение баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году.

Предприниматель сообщил, что ранее поддерживал демократа Барака Обаму, голосуя за него, а также, по его словам, голосовал, хоть и неохотно, за демократа Джо Байдена, а не за республиканца Дональда Трампа.

«Но свобода слова является основой сильной демократии и должна иметь приоритет. Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался», написал бизнесмен в своем Twitter

Ранее Fox News представил список кандидатов, которые могут принять участие в президентских выборах в США в 2024 году, среди них были вице-президент при Дональде Трампе Майк Пенс, а также Рон Десантис. Напомним, в ноябре бывший американский лидер Дональд Трамп официально объявил о начале участия в президентской гонке.