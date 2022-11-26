Захарова заявила о возможной «потере» Зеленского в НАТО после слов Дуды о падении ракет в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление польских властей о том, что была информация о двух ракетах, упавших на территории республики, однако останки второй таки не нашли, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский может когда-нибудь потеряться для Североатлантического альянса.

Ранее польский президент Анджея Дуда заявил, что изначально появились сообщения о двух упавших в республике ракетах, однако позже следственных действий обломки второй ракеты найдены не были. По его словам, вторая ракета точно была, однако упала не в Польше, а на территории бывшего УССР.

«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на [территории б. УССР] найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 15 ноября 2022 года появилось сообщение о падении двух ракет в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве, которое находится на польско-украинской границе. Позже экстренные службы Польши объявили о гибели двоих человек в результате взрыва.