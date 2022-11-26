WSJ: страны ЕС начали патрулировать все газопроводы после ЧП на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Страны Евросоюза и еврозоны начали активно патрулировать газопроводы в море, которые поставляют энергоноситель в Европу, после прецедента на "Северных потоках". Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В издании подчеркнули, что у европейских стран нет ресурсов для полной защиты инфраструктуры.

"Ситуация изменилась 26 сентября, когда в газопроводе «Северный поток» в Балтийском море прогремели взрывы, что явилось явным актом саботажа. С тех пор защита трубопроводов, энергосистем и газовых терминалов, обеспечивающих свет в Европе и отопление домов, стала приоритетом национальной безопасности на всем континенте", - пишет издание.

В качестве примера в материале приводят итальянского морского охотника за минами ITS Numana, который недавно проплыл над трубопроводом, транспортирующему природный газ из Северной Африки в Европу, когда его гидролокатор обнаружил металлический предмет рядом с линией. По словам командира корабля, существовал определенный риск, хотя по итогу был обнаружен лишь ржавый стол.

"Взрывы на трубопроводе «Северный поток», по которому газ из России поступал в Германию, выявили еще одну слабость Европы: уязвимость ее инфраструктуры для физических атак", - полагают авторы материала.

Издание отмечает активность флота в Германии, Прибалтике, Великобритании, в Средиземном море и иных районах, где проходят какие-либо нитки газопроводов. Почти везде в Европе, на суше и на море, правительства делают что-то подобное, иногда используя полицию и вооруженные силы.

"Мы усилили наше патрулирование над и под водой, в том числе с помощью подводных лодок, подводных кораблей с дистанционным управлением и военно-воздушных сил", — заявил адмирал, начальник штаба обороны Италии Джузеппе Каво Драгоне. Он уточнил, что сам факт слежки является сдерживающим фактором угроз взрыва.

Глава отдела политического планирования министерства обороны Эстонии Кристьян Мяэ также заявила об усилении наблюдения в водах государства.

"У европейских вооруженных сил нет ресурсов, необходимых для полной защиты энергетической инфраструктуры", - сказал генеральный директор копенгагенской охранной фирмы Risk Intelligence Ханс Тино Хансен, специализирующейся на морских угрозах.

Не так давно, вечером 24 ноября 2022 года, датский телеканал TV 2/Bornholm опубликовал кадры взорванной нитки газопровода "Северный поток - 2" в экономической зоне своего государства. Видео было снято с помощью подводного дрона.

На кадрах видны обширные разрушения трубы в исключительной экономической зоне Дании. Телеканал получил разрешение у морского управления Дании на съемку в 20 км от южной части Борнхольма.

Напомним, 18 ноября 2022 года следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии, заявил прокурор Швеции.