Минздрав РФ предложил изменить порядок прохождения диспансеризации взрослых

Как ожидается, система диспансерного наблюдения граждан улучшится Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министерство здравоохранения РФ призвало изменить порядок диспансерного наблюдения за взрослыми людьми. Соответствующие предложение охватывает ряд хронических заболеваний, функциональных расстройств, а также иных состояний, при которых полагается диспансерное наблюдение. Об это пишут «Известия».

Проект соответствующего приказа ведомства «О внесении изменений в Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» был представлен во вторник, 22 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Уточняется, что в министерстве предложили поменять порядок прохождения диспансеризации в документе от 15 марта текущего года.

Данную инициативу подготовили в соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», которая действует с 2011 года. Как ожидается, данное нововведение улучшит систему диспансерного наблюдения граждан, а также поможет расширить список заболеваний для прохождения обследования. Отмечается, что в данном случае речь идет о хронических заболеваниях, а также осложнениях после тяжелых инфекционных заболеваний, в том числе постковидный синдром.

«В данном случае речь идет о расширении осмотров невролога, эндокринолога и так далее. Сейчас оперативно вносятся именно те изменения, которые нам необходимы», - заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Как писал RT, ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило новый порядок диспансеризации взрослого населения