Владимир Путин о главе Якутии Айсене Николаеве: он опытный и настойчивый руководитель, умеющий добиваться результатов

Владимир Путин обратил внимание на опыт помощи военнослужащим и членам их семей в Республике Саха (Якутия). Фото: kremlin.ru

25 ноября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. В ее ходе лидер государства обратил внимание на опыт помощи военнослужащим и членам их семей в Республике Саха (Якутия), сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На встрече присутствовала и жительница Якутии Марина Бахилина, чьи сыновья являются участниками СВО. Она поделилась своими впечатлениями о мерах поддержки, которые были утверждены указом главы Якутии Айсена Николаева.

«Все сделано очень быстро и качественно. Почти все семьи получили по 200 тысяч рублей единовременных выплат, утвержденных указом главы Якутии, оказываются другие меры помощи, в том числе помощь по подвозу воды или дров, уборке снега во дворе», — рассказала она.

В ответ Владимир Путин отметил слаженную работу властей Якутии и подчеркнул, что подобные положительные примеры региональной помощи военнослужащим и членам их семей нужно тиражировать в других субъектах федерации.

«Что касается Айсена Сергеевича, то он опытный руководитель, очень чуткий человек, он настойчивый, умеющий добиваться результатов. Есть хорошие примеры работы региональных властей, и надо это тиражировать», — сказал президент России.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев принял целый комплекс мер поддержки семей участников специальной военной операции. Это:

— оказание единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей;

— обнуление платы за детские сады и бесплатное питание в школах;

— поддержка студентов в виде специальных дополнительных стипендий и приоритетного заключения контрактов на целевое обучение за счет средств госбюджета Якутии;

— предоставление детям бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортного лечения родителям военнослужащего;

— оказание материальной помощи на газификацию жилых домов независимо от уровня среднедушевого дохода;

— в Якутии участники СВО освобождены от уплаты налога на транспорт на 2022 год;

— оказывается система психологической поддержки, медицинская реабилитация для военнослужащих и бесплатная юридическая помощь, оплата проезда родственников до военного госпиталя.

Меры постоянно дополняются, на днях Айсен Николаев дал поручение правительству включить в категорию получателей специальной социальной стипендии братьев и сестер военнослужащих, являющихся сиротами.

Также в каждом районе Якутии созданы группы поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников в улусах, в которые включены мамы, жены и другие близкие родственники мобилизованных. Здесь решаются самые различные просьбы и предложения семей военнослужащих, начиная от заявки на отвоз детей в школу, заканчивая доставкой дров, льда, утеплением автомобилей, работой с судебными приставами и частными кредитными организациями.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил перед муниципальными властями задачу каждое утро начинать с оказания помощи семьям мобилизованных. Для оказания бытовой помощи организована работа волонтерского корпуса. Заявки принимаются по «горячей линии» 122.