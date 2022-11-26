Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 568 846 Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 6 088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 26 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 53 летальных исхода, выписано в связи с выздоровлением 5 088 человек, что на 4,7% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 25 ноября. Количество госпитализаций напротив увеличилось. За прошедшие 24 часа госпитализирован 1 321 человек, что на 5,3% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 26 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 568 846. Жертвами COVID-19 стало 391 789 человек, а выздоровело 20 719 106 пациента.

Кроме того, согласно приведенной статистике, 94 697 949 россиян уже сделали прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию.