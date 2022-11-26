Лавров заявил, что украинский народ будет избавлен от неонацистского режима

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: ТАСС

Украинский народ освободят от неонацистских правителей. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявив, что украинцы заслуживают жить в дружбе рядом со своими славянскими братьями.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в рамках документального фильма, показанного на канале «Россия 24».

Напомним, ранее Лавров заявил, что Россия поможет жителям Украины избавиться от абсолютно «антинародного и антиисторическогорежима». Как писал сайт KP.RU, глава Министерства иностранных дел РФ сказал того, что российский и украинский народ продолжат жить вместе, выразив также сожаления по поводу «нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленного на то, чтобы Украина стала вечным врагом России».