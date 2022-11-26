Бельгия передаст Украине партию беспилотников и мобильные лаборатории

Генеральный секретарь НАТО призвал наращивать военную помощь Киеву Фото: REUTERS

Брюссель направит Киеву партию беспилотных подводных аппаратов (БПЛА), а также две мобильные лаборатории. Такое заявление сделала глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью для Le Soir.

«Высокотехнологичные дроны позволяют обнаруживать любые подводные угрозы - как мины, так и шпионскую технику … Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», - завила глава бельгийского военного ведомства.

Дедондер уточнила, что мобильные лаборатории могут использоваться для организации расследований, а также оказания помощи гражданскому населению, назвав главным преимуществом подобного оборудования то, что его можно оперативно развернуть в любых условиях, в том числе при работе в зонах бедствия, где отсутствуют больницы.

Кроме того, Бельгия намерена направить около 100 военных инструкторов для обучения украинских военных в рамках общеевропейской тренировочной миссии.

Напомним, на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал наращивать военную помощь Киеву для заключения «приемлемого мирного соглашения», отметив, что страны альянса расширить поставки оружия, ПВО и горючего для Украины.