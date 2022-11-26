Правительство России утвердило упрощенный порядок получения лицензий на производство лекарств с 2023 года Фото: REUTERS

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2023 года будет действовать упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств на постоянной основе. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый порядок на данный момент проходит экспериментальный период по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности. Его запустили в августе 2021 года. Цель - отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг, уведомили в пресс-службе.

Напомним также, Министерство здравоохранения РФ поручило регионам страны сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. "По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, мы не видим сегодня каких-то отказов и больших угроз, но сложности в скорости поставки, они имеют значение", - заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.