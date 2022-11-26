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НовостиВ мире26 ноября 2022 9:37

Тысячи голых добровольцев вышли на пляж в Сиднее в рамках акции против рака кожи

Около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин приняли участие в новой инсталляции американского фотографа
Елизавета КУЗНЕЦОВА

На пляж Бонди в Сиднее рано утром вышло около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин, которые решили принять участие в новой инсталляции американского фотографа Спенсера Туника против рака кожи. Таким образом, они должны привлечь людей проходить осмотры кожи.

Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, Австралия является одной из стран, лидирующих в мире по заболеваниям кожи. Недавно на законодательном уровне в стране приняли решение, которое позволяет обнажаться на пляже. Такие два фактора послужили основой для новой работы американского фотографа.

Как сообщает ВВС, «Инсталляция» стала новым проектом, который призывать австралийцев к регулярному осмотру кожи.

Напомним, рак кожи является онкологическим заболеванием, которые входят в тройку самых опасных «убийц» человечества вместе с болезнями сердца и сахарным диабетом. Ранее сайт KP.RU рассказывал о диагностике рака кожи и современных методах лечения. Эксперты заявляют, что отчаиваться не стоит, поскольку за последнее десятилетие медицинские технологии шагнули вперед, повысив шансы на выздоровление.