Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киеве с деловым визитом Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится в Киеве с рабочим визитом. Об этом сообщили в канцелярия главы польского правительства.

"Премьер Матеуш Моравецкий в Киеве возложил венок к памятнику жертв голодомора", - уточнили в польском ведомстве.

Премьер Польши Моравецкий заявил, что максимальная цена на газ из России, предложенная Европейской комиссией, является слишком высокой. По словам политика, необходимо сфокусироваться, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях". Также Польша не согласилась с предложением ввести потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов, призвав снизить предельную стоимость более, чем вдвое.

Напомним, не так давно польский политолог Лешек Сыкульский заявил, что страна готова будет поддерживать Украину в случае ослабления ее военной мощи. Речь идет об отправке военных формирований Польши на помощь Киеву.