Путин и Алиев вновь обсудили реализацию договоренностей России, Азербайджана и Армении

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев второй раз на текущей неделе обсудили комплекс трехсторонних договоренностей, заключенный ранее лидерами России, Азербайджана и Армении. Об этом в субботу, 26 ноября, заявила пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», - сказано в сообщении пресс-службы.

Предыдущий разговор президентом России и Азербайджана прошел в минувший вторник, 22 ноября, когда лидеры двух стран обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе. В среду, 23 ноября, российский в Ереване провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.