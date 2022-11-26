Украинский неонацист Сидорко по кличке Sunset ликвидирован под Артемовском

Идейный украинский боевик Дмитро Сидорко был известен под кличкой Sunset Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На артемовском направлении был ликвидирован идейный украинский боевик Дмитро Сидорко, известный по кличке Sunset. Об этом в субботу, 26 ноября, заявило издание «Русская весна».

Как передает издания, украинец стал приверженцем неонацизма еще в школьные годы, а в феврале этого года принял решение добровольно воевать против России. Воевал ли украинский боевик против подразделений Донецкой Народной Республики (ДНР) до начала проведения специальной военной операции, на данный момент не уточняется.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности (Врио) главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении по всей линии фронта, отметив, что подразделения милиции ДНР стабильно продвигаются по линии соприкосновения в зоне специальной военной операции. Однако он уточнил, что это не такие, «как хотелось бы, быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов». По его словам, Вооруженные силы (России) постепенно отбивают Артемовск, однако в данном направлении ситуация сложная, так как украинские войска бросают туда дополнительные силы.