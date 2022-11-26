Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление об усилении военной и финансовой помощи Киеву

Политики встретились в Киеве Фото: REUTERS

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы Денис Шмыгаль, Матеуш Моравецкий и Ингрида Шимоните подписали заявление, в котором говорится о необходимости увеличения военной и финансовой помощи Киеву, а также отмечается важность активизации обсуждения темы вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

«Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши ... В формате "Люблинского треугольника" мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций», - написал глава украинского кабмина в своем Telegram-канале в субботу, 26 ноября.

Как сказано в документе, который был опубликован на официальном портале правительства Украины, в заявлении была подчеркнута значительная роль «Люблинского треугольника» для «консолидации международной поддержки Украины».

Отмечается, что премьер-министры трех стран указали на важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву. Литва и Польша подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины, выразив также готовность обсуждать с партнерами вопрос обеспечения украинской стороны вооружение.

Напомним, «Люблинский треугольник», состоящий из трехстороннего альянса Литвы, Польши и Украины, еще в прошлом году подписали декларацию с «осуждением российской агрессии против Киева», а также план по противодействию дезинформации.