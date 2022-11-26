На Украине оценили дефицит мощности в энергосистеме в 25% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» оценила нехватку мощности в энергетической системе Украины на данный момент в 25%. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 11.00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал сайт KP.RU, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство страны запретило экспортировать топливную древесину.

23 ноября 2022 года из-за экстренного отключения электроэнергии на заправках в разных регионах Украины появились очереди. Кроме того, наблюдались массовые перебои в работе интернета.

21 ноября 2022 года в Одесской области вводились экстренные отключения света, графики аварийных отключений, введенные ранее, на тот момент не действовали.