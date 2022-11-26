В Чебоксарах открылся первый межрегиональный форум «Чувашия туристическая»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Чувашской Республики

На площадке «Чувашия – центр здоровья» обсудили перспективы развития медицинского туризма в регионе.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов отметил, открывая сессию, что медицинский туризм выступает своеобразным стабилизатором социально-экономического развития региона.

«Республика имеет сильные стороны в этом направлении: в регионе проводятся высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия по таким профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология, онкология по относительно невысоким ценам, а также имеется развитая сеть санаториев. Создание единого туристического кластера Чувашии под отдельным национальным брендом с туристическими маршрутами, куда включался бы и медтуризм, позволили бы значительно расширить туристическую привлекательность республики», - заявил Владимир Степанов.

В режиме видеоконференцсвязи на форуме выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова. Она отметила высокие возможности для значительного расширения в регионе экспортных медицинских услуг.

«Спрос на российскую и чувашскую медицину может наблюдаться среди жителей Европы и дальнего зарубежья, которые раньше жили в Чувашии, а также среди членов их семей», - спрогнозировала Алла Самойлова.

Руководитель ведомства рассказала, что в Чувашии за год получают медицинскую помощь более 9 тысяч пациентов из других стран. При правильной организации медицинский туризм может и должен стать драйвером не только развития медицины Чувашии, но и в целом республики.

Для реализации этих задач в Чувашии имеется необходимая база. В республике выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации пациентов по основным направлениям медицины – неврологии, кардиологии, педиатрии, травматологии и онкологии. Специализированную медицинскую реабилитацию в республике ежегодно проходят четыре-пять тысяч пациентов стационаров, т.е. сто процентам нуждающихся. Помимо этого ежегодно медицинскую реабилитацию в медицинских организациях Чувашии проходят 600-700 пациентов из других регионов страны.

Президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев подчеркнул, что развитие медицинского туризма дает не только экономический эффект, но и гуманитарный.

«Медицинский туризм – это мягкая сила дипломатии. Мы протянем руку медицинской помощи иностранным гражданам из дружественных стран. Получив медицинскую помощь, они становятся нашими послами доброй воли», – убежден Евгений Чернышев.

Руководитель Координирующего центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации здравоохранения» Минздрава России Сабина Грин заявила, что экспорт медицинских услуг в Чувашии демонстрирует на фоне других регионов хорошие результаты. С нарастающим итогом в медицинских учреждения республики пролечено более 17 тысяч иностранных граждан.

По результатам работы сессии выработаны предложения, реализация которых позволит усилить конкурентные преимущества республики и дать новый импульс развитию медицинского туризма Чувашии.

Итоговый проект презентует Владимир Степанов в ходе большой пленарной сессии при участии Главы Чувашии Олега Николаева.

НАША СПРАВКА

Первый межрегиональный форум «Чувашия Туристическая» продлится до 2 декабря. Главная тема мероприятия - развитие внутреннего туризма. Представители органов исполнительной власти и местного самоуправления в формате форсайт-сессий представят на форуме свои туристические маршруты на девяти площадках: «Чувашия – центр здоровья», «Многоликая Чувашия», «Промышленный туризм», «Чувашия глазами детей», «Кадры для туризма», «Большая Волга», «Туристический потенциал городов», «Агротуризм» — «Сельский туризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона». Форум завершится большим пленарным заседанием при участии Главы Чувашии Олега Николаева, где каждое министерство представит готовый турпродукт.